Terug van weggeweest: de Elfstedenronde in en om Brugge

Het parcours van de Elfstedenronde is trouw gebleven aan het verleden. De start is uiteraard voor Brugge, daarna wordt er via Tielt en Roeselare naar Nieuwpoort afgezakt om dan langs de kust terug naar Brugge te rijden met op het einde twee lussen naar Damme.

De wedstrijd is bijna 200 kilometer lang. 20 kilometer bestaat uit kasseien. Die wedstrijd vindt plaats op zondag 18 juni.