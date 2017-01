"12 renners gebruikten een motortje in de Tour van 2015"

De Franse krant Le Monde suggereerde eind vorig jaar al dat het verhaal gekoppeld zou kunnen worden aan de carrière van Lance Armstrong, die in 1999 zijn eerste van 7 Tour-overwinningen boekte. Bij Le Monde en CBS ontkende de advocaat van Armstrong de aantijgingen.

CBS contacteerde voor "60 minutes" Tyler Hamilton, ex-ploegmaat van Lance Armstrong die het dopinggebruik binnen de Amerikaanse ploeg toegegeven heeft. Ook Hamilton gaf aan dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van zo'n motortje, maar testte het fenomeen wel voor de uitzending.

"Ja, je merkt het verschil", zegt Hamilton over het motortje, dat in een US Postal-fiets van 1999 ingebouwd werd. "Dit kan het verschil tussen winnen en verliezen zijn", zei de Amerikaan over het motortje, dat destijds over een batterij van zo'n 20 minuten beschikte.