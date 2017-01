Vichot is de snelste Fransman in La Marseillaise

Arthur Vichot (archief) klopte 5 landgenoten in de sprint. Arthur Vichot (archief) klopte 5 landgenoten in de sprint.

Arthur Vichot heeft zijn seizoen ingezet met een zege in de GP La Marseillaise. De Franse kampioen van FDJ was in Marseille de snelste van een ruime kopgroep. Hij volgt op de erelijst Dries Devenyns op. Eerste Belg in de uitslag was Jasper De Buyst op de elfde plaats.