De Brit Daniel McLay heeft Lotto-Soudal van een vierde zege in de Challenge Mallorca gehouden. De spurter van Fortuneo won de slotkoers van de vierdaagse in een massasprint voor Pelucchi, Bouhanni en Greipel. Greipel had de eerste dag gewonnen, Tim Wellens de tweede en derde.