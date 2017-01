Wellens juicht opnieuw op Mallorca: "Geweldige teamprestatie"

"Ik ben aan de voet van de slotklim gedemarreerd en ben uit de greep van het peloton kunnen blijven", vertelt Wellens. "Het was een geweldige prestatie van het team. De ploegmaats hebben de koers hard gemaakt, zodat Valverde geen hulp meer had in finale. Het is al de derde dag op rij dat we er als ploeg staan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."

"Ik wist dat ik goed ging zijn in de Challenge Mallorca, maar er is nog een verschil tussen goed zijn op training en goed zijn in een wedstrijd. Ik had zeker niet verwacht om al twee keer te winnen. Morgen rijd ik niet, maar ik ga de ploegmaats misschien wel aanmoedigen voor een vierde overwinning."

"De bedoeling was eigenlijk dat ik pas later dit vormpeil zou halen. De Strade Bianche is het eerste doel. Ik heb dus nog even om te rusten en dan hard te trainen om nog beter aan de start te staan."