Video: Boonen is op de afspraak en sprint naar de zege in Argentinië

Tom Boonen amuseerde zich prima op het podium in Argentinië. "Het is fijn om zo vroeg op het seizoen al te winnen want het seizoen is voor mij helemaal niet zo lang. Dit toont aan dat ik gelijk had over mijn conditie. Het gaat de goeie kant op."

"Ik ben blij dat ik in de eerste etappe mijn goeie vriend Gaviria heb kunnen helpen. Nu was het aan mij en als je die kans krijgt, moet je die ook proberen af te maken. Dat lukt niet altijd, maar vandaag ging het heel goed. "

Is dit de enige sprint waarin Boonen in Argentinië voor de zege zal strijden? "Ik weet het niet zeker. Ik denk het niet. We hadden de eerste twee etappes met stip aangeduid. Dit hebben we nu al op zak. Nu komt een tijdrit en dan de bergen, maar dit weekend zouden we opnieuw kunnen meesprinten."