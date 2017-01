WK veldrijden 2017: de Belgen en hun buitenlandse rivaal

In de Wereldbeker stond er dit seizoen geen maat op de Nederlander Joris Nieuwenhuis, die 4 van de 6 manches won. "Nieuwenhuis is heel sterk en heeft dit jaar een grote stap voorwaarts gezet", zegt De Bie. "Maar ik verwacht ook enkele Fransen. En Toupalik? Het is afwachten hoe hij hersteld is van zijn val in Hoogerheide."