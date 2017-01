Kroonprinsen: Van motor-acrobaat Mathieu tot Eigen Kweek-Engels

In Gavere blaast Mathieu van der Poel iedereen weg, ook Wout van Aert (die op een dikke minuut eindigt). "Het was echt de keer te veel vandaag", zegt Van Aert. "Maar je gaat én lopen én 3,5 uur trainen én naar de fitness", zegt ploegleider Albert. "Dat is te veel op een dag."