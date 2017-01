BK wielrennen 2017 in Antwerpen is biljartvlak (met twee korte kasseizones)

Belga Antwerpen profileert zich steeds meer als wielerstad. Antwerpen profileert zich steeds meer als wielerstad.

In Antwerpen is maandag het parcours van het Belgische kampioenschap op de weg voorgesteld. Op zondag 25 juni leggen de eliterenners 14 rondjes af van telkens 17 kilometer. "De twee kasseizones? Het is logisch dat er iets inzit voor Flandriens", klinkt het.