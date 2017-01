Boonen piloteert Gaviria naar zege in chaotische eerste rit in Argentinië

Veel aandacht bij de start in San Juan voor Tom Boonen, die er aan zijn eerste wedstrijddag van zijn afscheidstournee begon. Boonen liet weten dat hij zich in de sprint zou opofferen voor zijn ploegmaat Fernando Gaviria en hij hield woord.

In de laatste hectometers voerde Boonen een klein groepje aan dat zich had losgerukt van de rest van het peloton in een warrige finale. Gaviria kon zo met twee vingers in de neus winnen, zijn vierde individuele ritzege in Argentinië.

Een groot deel van het peloton had de sprint niet eens gezien. Heel wat renners waren immers een verkeerde weg ingeslagen. Zo belandden ze buiten het parcours. Met hun fietsen over de schouder trokken ze door het gras en sprongen uiteindelijk over de hekken weer de weg op.