Australië boven op eerste WorldTour-ranking van 2017

Met de Tour Down Under zit de eerste wedstrijd van de WorldTour-kalender erop. De WorldTour zit dit jaar in een nieuw jasje, dat voorlopig de kleuren van de Australische vlag draagt. Richie Porte is de eerste leider, BMC is baas bij de ploegen en Australië is voorlopig het sterkste wielerland.