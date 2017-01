Boonen over Instagram-foto: "Mijn gewicht is zoals de voorbije jaren"

"Er is veel gesproken over die foto, maar ik heb hetzelfde gewicht als de voorbije jaren", legt Boonen in Argentinië aan Sporza uit. "Vorig jaar was ik misschien iets zwaarder, omdat ik niet veel had kunnen trainen. Maar dit gewicht is dus niet uitzonderlijk."

Boonen vertoeft met zijn maats al een weekje in Argentinië. "We hebben hier vooral getraind om aan te passen aan de hitte, want het is hier toch uitzonderlijk warm. We hebben zeker kunnen doen wat we van plan waren. Het is dus al succesvol geweest."

Zal Boonen zich komende week al eens echt testen? "De eerste rit zal normaal uitdraaien op een massasprint en daarin trekken we waarschijnlijk de kaart van Fernando Gaviria, al hangt het af van hoe hij zich voelt. Hij is hier niet zo top aangekomen."

"Maar er zijn een paar mooie etappes waar ik mijn zinnen op heb gezet. Er zijn genoeg kansen. Een etappe winnen zou mooi zijn, maar deze trip naar Argentinië is nu al geslaagd. We hebben hier in mooie weersomstandigheden kunnen trainen, terwijl veel jongens in Europa aan het kloten zijn."