Van Aert tijdens ploegvoorstelling: "Het gaat elke dag beter met mijn knie"

"Het is uniek dat we zowel een veldritploeg als een team op de weg actief hebben. Dit is een nieuw project, voor de duur van drie seizoenen. Een goede zaak, we willen gestaag groeien."

In dat project is Wout van Aert het uithangbord in het veld. Al sukkelt de wereldkampioen wel met een knieblessure en geeft hij verstek voor de Wereldbeker-wedstrijd in Hoogerheide.

"Als ik hier zit of sta, voel ik niets", vertelt Van Aert tijdens de ploegvoorstelling. "Mijn knie bewegen, dat is het probleem. Dat is lastig, een week voor het WK, maar ik voel dat het elke dag beter gaat."

"Ik denk nog niet aan het duel met Mathieu van der Poel. Ik wil me nu concentreren op mijn herstel", besluit hij.