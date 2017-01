Vanmarcke: "Hopelijk kan ik dit jaar volledig ontbolsteren"

De ambitie waarmee Vanmarcke straks aan het wielerseizoen begint, is duidelijk: een grote klassieker winnen. "Ik hoop dat ik niet zo lang moet wachten als Mathew Hayman (die vorig jaar op zijn 37e met Parijs-Roubaix zijn grootste zege boekte, red). Maar als het zo moet, moet het."

Vanmarcke trok eind vorig jaar de deur achter zich toe bij Lotto-Jumbo en trok naar Cannondale. "Ik zat vroeger, in 2011 en 2012, bij voorloper Garmin. Dat maakt dat ik de ploeg en het systeem ken, waardoor ik minder aanpassingen nodig heb. Maar het is toch voldoende nieuw om het speciaal en voldoende boeiend te maken."

Is Vanmarcke nu beter omringd? "Ik had in het verleden wel vaak gevraagd aan Lotto-Jumbo om enige versterking. Het was altijd een heel sterke ploeg, maar ik miste altijd een mannetje in de diepe finale."

"Met Langeveld, Van Baarle zijn er nu ervaren rotten in die wedstrijden, en ook Taylor Phinney, Van Asbroeck en Bettiol. Het is een heel getalenteerde groep en zeker 5 renners kunnen in principe de finale rijden. Ik denk dat ik een sterke ploeg rond mij heb."