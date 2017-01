Er zijn nog zekerheden: eerste actie in het wielrennen, eerste aanval van Thomas De Gendt

Ik geloofde niet in etappewinst vandaag. Onderweg raapte ik wel de 16 punten op bij de bergsprint, ook al is het bergklassement geen doel op zich. Ik verwacht immers dat Richie Porte zaterdag wint op Willunga Hill en zijn puntentotaal zo op 32 brengt.

Ritwinst zat er niet in voor De Gendt, maar onze landgenoot hield wel een mooie prijs over aan zijn onderneming. Hij won onderweg de bergsprint en staat daardoor tweede in het bergklassement, met evenveel punten (16) als leider Richie Porte.

"Eerst reed ik 8 kilometer alleen voorop met een kleine voorsprong. Toen ik meer dan een minuut voor het peloton uit reed, besliste ik om te wachten op mijn drie achtervolgers", vertelt De Gendt.

"Ik geloofde niet in etappewinst vandaag, omdat er op een gegeven moment vier teams aan het achtervolgen waren. Onderweg raapte ik wel de 16 punten op bij de bergsprint, ook al is het bergklassement geen doel op zich. Ik verwacht immers dat Richie Porte zaterdag wint op Willunga Hill en zijn puntentotaal zo op 32 brengt."

"Nu hebben we beiden 16 punten. Aangezien hij leider is in het algemeen klassement mag ik morgen in de bergtrui rijden. Dat was wel mijn doel."

"Morgen willen we graag weer een renner in de vlucht. Zaterdag zetten we dan weer alles op Rafael Valls en zullen we hem met het hele team aan een zo hoog mogelijke plaats in het eindklassement proberen te helpen. Ondertussen is mijn eerste ontsnapping van het seizoen een feit. Ik ben er zeker van dat er dit jaar nog veel zullen volgen."