Luca Paolini keert niet terug naar het peloton na zijn cocaïneschorsing

Bij Astana bijvoorbeeld zei Vinokoerov dat hij me na mijn dopingschorsing geen contract meer kon geven. Daar moest ik om lachen.

Bij Astana bijvoorbeeld zei Vinokoerov dat hij me na mijn dopingschorsing geen contract meer kon geven. Daar moest ik om lachen.

"Ik heb hard getraind en had opnieuw een behoorlijk niveau", vertelt de Italiaan in La Gazzetta dello Sport. "Maar ik vond nergens een ploeg. Bij Astana bijvoorbeeld zei Vinokoerov dat hij me na mijn dopingschorsing geen contract meer kon geven. Daar moest ik om lachen."

"Ik had ook graag bij Bahrain-Merida gereden, maar de Arabische cultuur laat zeker geen fouten toe met alcohol en drugs."

"Toch bleef ik erin geloven. Ik had de kerstvakantie als deadline gesteld, maar er is niets gebeurd. Het smaakt toch een beetje bitter."

Nu neemt de carrière van Luca Paolini een andere wending. Hij wil een bar openen in Como.