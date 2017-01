Theuns over Australische hitte: "Je voelde dat het niet zo gezond was"

"Tijdens de rit ging het wel niet zo snel, net omdat het zo warm was. Als je een beetje begon door te rijden, dan stond je lichaam op ontploffen. Je voelde dat bij een inspanning die hitte niet zo gezond was."

"Laurens De Vreese had blijkbaar wel zin om alleen voorop te rijden, maar veel renners zagen het nut er niet van in om superhard te achtervolgen. Het was belangrijk om ons niet meteen kapot te rijden."

De etappe werd ingekort, na overleg tussen de jury en Adam Hansen (Lotto-Soudal). "Dat was een goeie beslissing en het was ook makkelijk uit te voeren door de plaatselijke ronden op het einde."

"Dat kwam ook beter uit voor de tv-uitzending, want door het trage tempo gingen we misschien buiten de uitzenduren finishen. Dit was voor iedereen de beste oplossing. Ik heb niemand horen klagen dat we een rondje minder moesten afleggen."