Monument van Belgische wielersport dreigt te verdwijnen: bestuur van Putte-Kapellen stopt

Putte-Kapellen is een monument, ik zou graag hebben dat de koers op een of andere manier kan voortbestaan. We laten geïnteresseerde overnemers en organisatoren nu in eerste instantie tot bij ons komen. Als dat niks oplevert, zullen we misschien zelf op zoek gaan.

Putte-Kapellen is een monument, ik zou graag hebben dat de koers op een of andere manier kan voortbestaan. We laten geïnteresseerde overnemers en organisatoren nu in eerste instantie tot bij ons komen. Als dat niks oplevert, zullen we misschien zelf op zoek gaan.

"Op zich was dat allemaal niet zo evident, omdat we dat geld soms al wat verder moesten gaan zoeken. Je hebt zo'n 150.000 euro nodig als je de koers wil organiseren zoals wij nu, dat is een pak geld."

"Zelf kende ik 35 jaar geleden heel wat mensen die ons financieel konden helpen, maar intussen zijn die mensen met pensioen of zijn ze overleden. Dus was verjonging in ons bestuur een noodzaak, maar die hebben we niet meteen gevonden."

Hoewel het Sportkomiteit het voor bekeken houdt, heeft Eddy Carpentier nog één wens. "Ik heb er goeie hoop op dat iemand de organisatie overneemt. Want voor alle duidelijkheid: het is niet omdat we ermee stoppen dat ik wil dat de wedstrijd verdwijnt."

"Putte-Kapellen is een monument, ik zou graag hebben dat de koers op een of andere manier kan voortbestaan. Al moet dat dan natuurlijk wel in Putte-Kapellen zijn. We laten geïnteresseerde overnemers en organisatoren nu in eerste instantie tot bij ons komen. Als dat niks oplevert, zullen we misschien zelf op zoek gaan."

"De ontslagnemende voorzitter en ikzelf willen in oktober naar de 84e editie van de Sluitingsprijs gaan kijken. Niet meer in functie, wel als wielerliefhebber", besluit Carpentier.