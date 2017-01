"Fietscomputer gaf 47,5 graden aan, ploegmaat sprak zelfs over 51 graden"

Toen het tempo laag lag, voelde je de hitte al. Wanneer we sneller gingen, was het gewoon van het goede te veel. Veel jongens zeiden me dat ze de finish niet zouden halen.

Toen het tempo laag lag, voelde je de hitte al. Wanneer we sneller gingen, was het gewoon van het goede te veel. Veel jongens zeiden me dat ze de finish niet zouden halen.

Na overleg met Adam Hansen werd de openingsrit ingekort. "Heel wat renners liepen bij me langs tijdens de etappe", legde de afgevaardigde van de renners uit.

"Toen het tempo laag lag, voelde je de hitte al. Wanneer we sneller gingen, was het gewoon van het goede te veel. Veel jongens zeiden me dat ze de finish niet zouden halen als we de volledige etappe zouden moeten uitrijden."

"Ik denk eerlijk gezegd dat dit de warmste rit ooit was die ik heb gereden in de Tour Down Under, zelfs de warmste koers ooit die ik heb gereden. Ik had op mijn fietscomputer 47,5 graden, een ploegmaat sprak zelfs over 51 graden."