Theuns wordt 5e bij comeback down-under: "Goed om weer terug te zijn"

Toen kreeg hij te horen dat hij weer over kasseien mocht rijden. "Toch wel belangrijk. Ik ben gek op de voorjaarsklassiekers en ik mocht de voorbije weken niet over kasseien rijden."

"Het was een suggestie van de dokter, maar één die ik zeer goed begrepen had en waar ik me ook aan hield. Maar ik geef toe: het was raar om dat niet te doen. Ik ben blij dat alles de goeie kant uitgaat. Mijn rug is nog niet de oude, maar ik voel elke week progressie en het geeft rust dat ik nu ook het voorjaar zonder zorgen kan aanvatten."

Theuns, die op 6 januari al over de kasseien van de Eikenberg reed, kwam vandaag voor het eerst in zes maanden in actie: "Ik heb geen schrik om te sprinten. Ik ben erg blij dat ik nu al het vertrouwen van het team krijg."

"We waren goed gepositioneerd, maar twee bochten voor het eind verloor ik het wiel van Koen de Kort. Jammer, maar het sprinten voelde goed en vijfde is toch niet zo slecht. Ik kijk uit naar de Tour Down Under."