Stuyven: "Zonder pech rijd ik in 2017 de finales van de grote klassiekers"

"Ik heb drie mooie, leerrijke jaren gehad met Fabian. In de topklassiekers wist je steeds wie de grote leider was", zegt Stuyven. "Nu word ik eerder medekopman, naast John Degenkolb, en moet ik me niet meer opofferen."

"Ik verwacht nu van mezelf ook dat ik meer ga winnen. Ik ben klaar om een nieuwe stap vooruit te zetten en dan kom je automatisch uit bij de finales van de grote klassiekers. Zonder pech ben ik ervan overtuigd dat dit in 2017 moet lukken."

"Parijs-Roubaix is de grote droom. Het is altijd al mijn koers geweest, sinds ik er gewonnen heb bij de junioren. Maar ik zal even blij zijn met een eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Ik wil gewoon heel graag een van de grote monumenten winnen."

"Ik denk dat ik voor de Ronde van Vlaanderen nog wat jaartjes nodig heb om te groeien. Maar in Parijs-Roubaix moet ik uitgaan van mijn eigen kunnen."