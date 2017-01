Val verstoort voorbereiding Valverde: "Veel pijn"

"Het was een harde klap", doet Valverde zijn verhaal op de website van zijn team Movistar. "De slagboom ging naar beneden voor ik kon passeren en raakte me hard op mijn armen en borst."

"Ik heb nog even proberen door te trainen, maar na een halfuur moest ik de strijd toch staken door de pijn. Ik hoop dat het met de nodige verzorging snel beter zal zijn, maar op dit moment kan ik amper bewegen en heb ik veel pijn."

Valverde zou normaal de presentatie van de 72e Ronde van Spanje bijwonen, maar door zijn val kon hij er niet bij zijn in Madrid. Een mening over het parcours heeft hij wel klaar. "Het is een heel zware Vuelta, maar wel een aantrekkelijke voor de volgers."