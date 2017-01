Schotte over Quick-Step-docu: "Je hoopt opnieuw dat Boonen wint in Roubaix"

Quick-Step Cycling Tom Boonen speelt uiteraard ene hoofdrol in de docu. Tom Boonen speelt uiteraard ene hoofdrol in de docu.

Gisteren is in Kortrijk "One year in blue" in première gegaan. In de documentaire krijgt u het leven achter de schermen van wielerploeg Quick-Step te zien. "Een rollercoaster", vertelt Renaat Schotte. "De camera's kregen full acces. Je krijgt ongecensureerde beelden te zien."