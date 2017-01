"Gilbert krijgt bij ons de kans om terug te schoppen naar wie hem afschreef"

Philippe Gilbert is de enige grote naam die nieuw is bij Quick-Step. "Never change a winning team", zegt Lefevere dan ook. "Ik zou tevreden zijn als 2017 een exacte kopie is van 2016. Maar liefst met wat extra peper in "onze koersen" (het Vlaamse voorjaar, red)."

"We willen kwantiteit samen met kwaliteit. Vroeger hadden we het etiket een ploeg te zijn die maar koerste tot Roubaix, maar die tijd is voorbij. Nu scoren we in alle klassiekers, rijden we top 10 in de drie grote rondes en podia in de kleine rondes. Die verandering is al een klein mirakel."