Boonen: "Roubaix is niet mijn enige doel, ik heb er nog heel veel"

Tom Boonen geeft toe dat het leven van een sportman "het mooiste is wat er is". "Dat gevoel zal nooit meer terugkomen. Maar er wachten mij andere uitdagingen. Het moeilijkste is om niets te doen. Dat zou bij mij niet werken. Ik moet gevulde dagen hebben, moet een doel voor ogen hebben. Iets wat moeilijk bereikbaar is. Dan ben ik gelukkig."

"Ik ben 37 jaar en heb nog tijd om iets anders uit te bouwen. Ik ben niet zo kortzichtig dat ik alleen iets in de koers wil doen, al zal ik wel in de koers blijven omdat ik het anders te veel zou missen. Maar ik ben niet vies van een uitdagingske meer of minder."