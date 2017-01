Teuns: "Droom van top 10 of zelfs top 5 in de Ardense koersen"

"Ik hoop in die koersen ook een vrije rol te krijgen." In het verleden moest Teuns zich immers wegcijferen voor kopman Gilbert, die nu naar Quick-Step is vertrokken.

"Toen Gilbert in onze ploeg reed, keek het hele peloton naar BMC. Nu kunnen we meer in de schaduw rijden. Ik hoop stiekem op een top 10 of misschien zelfs top 5 in de Waalse Pijl of Luik."

Teuns reed in 2016 met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Dit jaar wordt dat wellicht de Giro. "Toch denk ik dat ik niet geschikt ben om voor een klassement te gaan in een grote ronde. Ik zal er eerder ritten uitpikken."

"De rondes van één week moeten mij wel liggen, maar daar ben ik nu nog niet specifiek mee bezig", zegt Teuns, die ook nog meegeeft dat hij zijn seizoen start in het Midden-Oosten.