Maak kennis met de nieuwste Quick Step-raspaardjes, onder wie de “nieuwe” Tony Martin

Na Julian Alaphilippe is Rémi Cavagna de tweede Fransman die de overstap maakt van de opleidingsploeg Klein Constantia. "Hij beschikt over een enorme motor. Hoewel hij nog heel jong is, denk ik dat hij in de nabije toekomst de vervanger is van Tony Martin."

"Cavagna is gespecialiseerd in het tijdrijden (3e op het EK U23). Maar hij heeft nog een ander handelsmerk: aanvallen in de slotkilometers. Hij kan uitstekend solo rijden. Technisch is Cavagna wel nog niet perfect en het ontbreekt hem ook aan ervaring in waaiers."