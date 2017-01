Peiper: "Ronde van Vlaanderen is het hoofddoel voor Van Avermaet"

"Ik ben wel verbaasd dat hij nu al zo ver staat, dat had ik nooit verwacht. Hij heeft natuurlijk wel de inhoud om zoveel te trainen. Greg is een echt trainingsbeest, hij houdt daarvan. Je kunt hem ook moeilijk temperen. Het is niet evident om hem lang van zijn fiets te houden."

Na het vertrek van Philippe Gilbert is Van Avermaet de onbetwiste kopman bij BMC in het voorjaar. "We zullen Phil wel missen. Hij zorgde voor karakter in de ploeg en hij was graag gezien. Dat zullen we wel moeten invullen", weet Peiper.

"Voor de Ardense klassiekers kon je niet voorbij Gilbert. Hij was altijd de kopman en met hem in de ploeg koers je wat vrijer. Nu is het afwachten hoe Greg een koers als de Gold Race zal aanpakken. Dat weten we nog niet zo goed. We hebben nu een andere aanpak nodig. We moeten een tactiek hebben die klopt voor de mogelijkheden van Greg."

"Mits een aanpassing in zijn programma geloof ik dat hij ook een rol kan spelen in de finale van Luik-Bastenaken-Luik. Dat denkt hij zelf ook. Maar dan moet hij het wel zo lang kunnen rekken, want het is natuurlijk een lange periode om op niveau te rijden."