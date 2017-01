Europees kampioen Hermans is heer en meester bij de beloften

Cleppe en Peeters konden hem één ronde lang volgen, maar moesten daarna de rol lossen. Hermans keek niet op of om en reed in zijn eentje door de dichte mist naar de Belgische titel.

In de strijd om de 2e plaats moest Peeters zijn meerdere erkennen in Cleppe. Thijs Aerts, de uittredende Belgische kampioen, strandde op de 5e plek.

"Het was superzwaar in het zand", reageerde Hermans na zijn Belgische titel. "Het was mentaal lastig om die favorietenrol te dragen, maar na ziekte kon ik afgelopen week goed trainen. Ik doe het seizoen uit bij de beloften, deze zomer word ik dan prof."