Froome: "Heb in de Tour van 2015 een TUE geweigerd om morele redenen"

Zo kreeg Bradley Wiggins in 2011, 2012 en 2013 telkens een TUE voor een ontstekingsremmer in de aanloop naar een grote ronde. In 2012 won Wiggins de Tour, waardoor critici zich vragen stellen over het TUE-systeem.

"Het is goed dat mensen zich afvragen waarom hij die TUE kreeg", zegt Chris Froome nu op de BBC. "Het feit dat we deze discussie hebben over de betrouwbaarheid, betekent dat er iets schort aan het systeem."

"Dat is niet goed voor de sport. Ik denk dat het Wereldantidopingagentschap WADA de regels strenger moet maken, opdat we dat niet meer in vraag stellen."

Een opvallende uitspraak, want in 2013 en 2014 maakte Froome zelf gebruik van een therapeutische uitzondering tijdens respectievelijk het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Romandië.

Maar Froome voegde eraan toe dat hij in 2015 een TUE geweigerd heeft. Hij was ziek tijdens de laatste week van de Tour en kon een dergelijke uitzondering aanvragen.

"Ik wou dat niet om morele redenen", zegt de Brit, die naar eigen zeggen vreesde voor nog meer kritiek en agressie van de fans. Froome verloor in die laatste week tijd op Nairo Quintana, maar hield stand en won de Tour.