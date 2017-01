Van Avermaet: "Sagen wordt opnieuw mijn grootste concurrent, maar ik ben even sterk"

"Mijn grootste concurrent wordt Sagan, maar ik heb zeker geen schrik van hem. Ik heb hem al een paar keer geklopt en hij mij ook. Ik ben even sterk. Als we samen naar de meet gaan is het fiftyfifty. Maar ik koers graag met hem. Net als ik rijdt hij open en aanvallend."

"Na Sagan zijn Kristoff, Boonen en Degenkolb mijn concurrenten. Snelle mannen, die een klassieke zege in de benen hebben. Van de andere Belgen verwacht ik vooral Vanmarcke en Benoot."

Een verschil met vorige jaren zal wel zijn dat Van Avermaet niet meer met, maar tegen Philippe Gilbert zal rijden. Of werkt dat net bevrijdend? "Nee, niet echt. De laatste twee, drie jaar hebben we goed samen gereden."

"Oké, het was niet altijd makkelijk om met twee winnaars en uitgesproken kopmannen aan de start te staan. Het enige voordeel zal zijn dat ik in de Amstel Gold Race nu voor mezelf kan rijden en me niet moet opofferen."