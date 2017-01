Froome: "Een vierde Tour-zege zou mijn plaats in de geschiedenis cementeren"

"Zelfmoord wil ik het niet noemen. Vorig jaar kwam ik er zelf dichtbij in de Tour en de Vuelta. De enige reden dat ik tweede werd in de Vuelta was omdat ik een tactische fout maakte in de etappe naar Aramon Formigal, waar ik een vroege vlucht miste met onder meer Quintana en Contador."

"De Giro voor de Tour rijden maakt het zeker een stuk moeilijker om de Tour te winnen. Ik kan niet uit ervaring spreken, want ik heb het nooit zelf gedaan. Maar als ik mijn concurrenten bezig zie, is het duidelijk dat het heel moeilijk is. Een grote ronde winnen is al moeilijk."

Het hele programma van Froome staat in teken van de Tour in juli. Klassiek werk dat Froome kan liggen, zoals Luik-Bastenaken-Luik, moet daarvoor opnieuw wijken.

"Ik heb voorlopig geen plannen om Luik-Bastenaken-Luik te rijden, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. De volgende weken ga ik eerst in Australië trainen om gewoon te raken aan de hitte."

"De ronde van Catalonië kan een eerste doel zijn, maar ik wil vooral mijn beste niveau benaderen in de Dauphiné. Dat wordt een goede graadmeter voor de Tour."

Ten slotte: Wat mag Sporza Chris Froome wensen voor 2017? "Wel, ik zal zeker een beetje geluk op de weg kunnen gebruiken dit seizoen."