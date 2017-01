Tour-organisator ASO neemt Rund um den Finanzplatz over

We delen dezelfde aspiratie als de organisatie van de Rund um den Finanzplatz om het Duitse wielrennen in al haar aspecten te laten groeien.

Organisator Bernd Moos-Achenbach is in de wolken met de "overname". "We streven er voortdurend naar om deze wedstrijd verder te ontwikkelen. Kijk maar naar onze promotie naar de WorldTour. Dat vergt veel van ons. De ervaring van ASO en haar medewerkers zal ons daarbij verder helpen."

Ook Yann LeMoënner, general manager van ASO, is blij met de toevoeging van de Rund um den Finanzplatz aan de ASO-portefeuille. "De Moos-familie heeft meer dan een halve eeuw aandacht besteed aan het promoten van de wielersport", klinkt het in een persbericht.

"We delen dezelfde aspiratie om het Duitse wielrennen in al haar aspecten te laten groeien. We hebben al jaren een goede relatie met het team van Bernd en zijn onder de indruk van het hoge niveau van deze organisatie."