Tom Boonen opent zijn laatste seizoen met Ronde van San Juan

"In het verleden heb ik mijn seizoen verschillende keren geopend in Argentinië (foto). Vorig jaar kon ik er jammer genoeg niet rijden door mijn val in Abu Dhabi", zegt Boonen.

"Dankzij de aangename temperatuur, de goeie wegen en de enthousiaste toeschouwers is Argentinië een van de beste plaatsen om aan je seizoen te beginnen. Het parcours is ook goed uitgebalanceerd, daar hou ik wel van. Ik kijk ernaar uit om te koersen in San Juan."

Ook ploegleider Davide Bramati reist af naar Argentinië. "We hebben er zin in. In Argentinië hebben we al veel mooie momenten beleefd, we voelen ons er thuis. Onze ploeg is sterk en we maken er geen geheim van dat we met Gaviria op minstens één ritzege mikken", zegt de Italiaan.