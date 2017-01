Rohan Dennis blijft de snelste Australiër tegen de klok

De Belgische renners moeten nog tot eind juni wachten op het nationaal kampioenschap, maar in Australië wordt er deze week al gestreden om de trui. Zondag zijn de wegrenners aan de beurt, maar eerst was het aan de tijdrijders.

Op een parcours van 40,9 kilometer was Rohan Dennis de snelste. De 26-jarige renner kwam over de finish na 50 minuten en 59 seconden. Hij was daarmee 58 seconden sneller dan Luke Durbridge, de kampioen van 2012 en 2013. Ben Dyball mocht als derde mee op het podium.

Dennis was ook vorig jaar al de snelste tegen de klok in Australië.