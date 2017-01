WK-specialist Kolobnev zegt de wielersport definitief vaarwel

Kolobnev verzamelde enkele knappe ereplaatsen in zijn carrière en werd tweede op de WK's van 2007 in Stuttgart en 2009 in Mendrisio. Tussendoor pakte hij brons in de wegrit op de Olympische Spelen in Peking in 2008.

Ook in Luik-Bastenaken-Luik van 2010 werd hij tweede, na Aleksandr Vinokoerov. Die zege van de Kazach zou Kolobnev 100.000 euro hebben opgeleverd, waarop beide heren werden aangeklaagd. Een uitspraak in de zaak is er nog niet.

De Rus werd tijdens zijn carrière ook één keer betrapt op het gebruik van doping. Tijdens de eerste rustdag van de Tour van 2011 werden sporen van HCT, een vochtafdrijvend middel, gevonden. Begin 2012 werd hij door het TAS vrijgesproken.