Gilbert na eerste stage: "Speciaal om samen met Boonen te rijden"

"Patrick Lefevere ken ik bijvoorbeeld al sinds mijn zestiende. Er was al eens contact toen ik voor het eerst prof werd en telkens mijn contract ergens afliep, hoorde ik hem wel. Nu hebben we dan uiteindelijk een overeenkomt gesloten."

Bij zijn nieuwe ploeg is Gilbert misschien wel niet de populairste Belg, want bij Quick Step-Floors rijdt natuurlijk ook Tom Boonen. "Het is echt speciaal om met Tom in een team te zitten. Ik heb al veel WK's met hem gereden. Ik was erbij toen hij wereldkampioen werd en hij was er toen ik het WK won. We hebben dus al iets gemeenschappelijk."

"Tom is echt zoals je hem kent van tv. Hij is altijd blij en optimistisch. Ik denk dat we een goeie combinatie zullen vormen."

Wat zijn de doelen van Gilbert voor 2017? "Zoals elk jaar is mijn doel om een grote klassieker te winnen. Mijn laatste grote zege dateert al van 2014 toen ik de Amstel Gold Race won. Nu is het tijd om weer te winnen."