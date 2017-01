Matthews: "Gerrans en ik waren als Hamilton en Rosberg"

In Richmond veroverde Peter Sagan de wereldtitel, maar Matthews (die zilver pakte) had naar eigen zeggen het gevoel dat hij wereldkampioen had kunnen worden. De Australiër had het na de aankomst ook over een gebrek aan steun van ploegmaat en landgenoot Gerrans.

"Zoals iedereen weet, was er altijd dat conflict tussen ons", legt Matthews aan Cyclingnews.com uit. "Je zag hetzelfde tussen Rosberg en Hamilton in de Formule 1. Ze waren altijd tegen elkaar aan het vechten", zegt de sprinter over de ploegmaats bij Mercedes.

"Simon en ik zijn winnaars. We willen allebei winnen en het is moeilijk om daar mee om te gaan als je dezelfde doelen hebt. Ik denk dat er iemand moest vertrekken om allebei gelukkig te zijn."