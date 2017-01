Ex-manager beschuldigt dopingzondaar Thomas Dekker van afpersing

Het boek van Thomas Dekker over zijn verleden in het profpeloton weekte al heel wat reacties los. Ook ex-manager Jacques Hanegraaf zegt dat er leugens in de bestseller van Dekker staan. In "Mijn Gevecht" schrijft de wielrenner dat zijn manager hem in contact bracht met de Spaanse dopingarts Fuentes.

Dat klopt volgens Hanegraaf niet. "Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik Fuentes nog nooit in mijn leven heb ontmoet", zegt hij.

De beschuldigingen in het boek zouden volgens Hanegraaf de wraak zijn van Dekker omdat hij niet wou toegeven aan zijn afpersing. Dekker zou zijn ex-manager nog tienduizenden euro's moeten betalen en zou ermee gedreigd hebben Hanegraaf publiek zwart te maken als die niet zou stoppen met de openstaande schuld terug te eisen.