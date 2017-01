Geen elfde zege voor Caleb Ewan in Bay Cycling Classic door valpartij

Het is ook een traditie dat die wedstrijden steevast gewonnen worden door Caleb Ewan. In 2012 won de toen nog maar 17-jarige Australiër al twee keer. Nadien zou hij nog acht etappes winnen en ook drie keer de eindzege op zak steken.

Ook dit jaar werd de rode loper weer uitgerold voor de man uit Sydney. Maar in de laatste bocht liep het mis. Zowat het hele peloton ging tegen de vlakte. Ian Bibby (JLT Condor) kon aan de crash ontsnappen en zo de zege claimen.

Buitenlandse toppers deden er dit jaar niet mee aan het criterium. Er zijn er nochtans al heel wat in Australië, want over een tweetal weken begint met de Tour Down Under het wielerseizoen écht.