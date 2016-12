Lodewyck over Meersman: "Een harde, maar wijze beslissing"

Alle voorgaande gevallen leren ons dat we niet mogen zeggen dat te veel sport voor problemen zorgt. Neen, te weinig sport zorgt voor problemen. Maar topsport is ongezond. Dat weten we met z'n allen

"Geen enkele sport is zo moeilijk voor het hart als koersen. Je hebt tegelijk kracht en uithouding nodig. Die hoge eisen worden in weinig andere sporten gesteld. Vandaar dat men zegt dat een renner een groot hart heeft."

"Dat hart moet dikker worden omdat je veel kracht moet gebruiken en bij die verdikking kan het al eens misgaan. Maar dit is eigenlijk ook een plus voor het wielrennen: het probleem is aangetoond bij een hartscreening."

"Deze sport heeft dat begrepen en heeft een screening verplicht gemaakt. Een geluk bij een ongeluk dus, zo moet je het eigenlijk bekijken."

"Ik vind dit persoonlijk een heel wijze beslissing. Alle voorgaande gevallen zoals bij onder meer Nico Mattan en Niels Albert leren ons ook dat we niet mogen meehuilen in het bos en zeggen dat te veel sport voor problemen zorgt. Neen, te weinig sport zorgt voor problemen. Maar topsport is ongezond. Dat weten we met z'n allen."