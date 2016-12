Meersman (31) zet punt achter carrière door hartritmestoornissen

Gianni Meersman begon in 2017 zijn profcarrière bij Discovery Channel en stapte na enkele jaren bij FDJ over naar de Lotto-ploeg. In 2013 trok Meersman naar de ploeg van Patrick Lefevere, waarbij hij zijn grootste successen boekte.

Meersman, vooral een sprinter, won er ritten in onder meer de Ronde van Romandië en de Ronde van Catalonië. Afgelopen seizoen stak hij ook twee ritzeges in de Vuelta op zak.

Meersman kon bij Etixx-Quick Step niet rekenen op een contractverlenging, maar zou vanaf 1 januari het truitje van de Franse ploeg Fortuneo-Vital Concept dragen.