Ferdy Kübler, de oudste nog levende Tour-winnaar, is overleden

Daarnaast won Kübler in totaal 8 ritten in de Tour en was hij zowel in 1951 als 1952 de beste in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Kübler werd een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis met een zware verkoudheid. Dat zegt zijn weduwe Christina aan het tijdschrift Schweizer Illustrierte. "Hij is vredig ingeslapen, met een glimlach op zijn gezicht."

"De arend van Adliswil" vierde dit jaar zijn 97e verjaardag en was daarmee de oudste nog levende Tour-winnaar. Die eer is nu weggelegd voor de Fransman Roger Walkowiak, die La Grande Boucle won in 1956 en intussen 89 jaar is.