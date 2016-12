Keisse: "Wiggins was een voorbeeld als renner, maar ook als persoonlijkheid"

Het is jammer dat hij geen echt afscheid heeft gekregen. Een renner van zijn kaliber had dat wel verdiend.

Het is jammer dat hij geen echt afscheid heeft gekregen. Een renner van zijn kaliber had dat wel verdiend.

"Hij had aangekondigd dat hij in Gent zou stoppen, maar op het laatste moment krabbelde hij terug."

"Na de zesdaagse kwam hij naar het café van mijn vader en zei hij dat hij volgend jaar zou terugkomen en dat hij dan graag met mij zou rijden. Ik zou dat een hele eer gevonden hebben. Maar blijkbaar heeft hij zich bedacht."

"Toen ik hem vorige week op stage zag, vroeg ik hem nog of hij volgende winter ook andere zesdaagses zou rijden. Maar hij was niet tot een financiële overeenkomst gekomen. Hij heeft mij toen ook niet gezegd dat hij eigenlijk ging stoppen."

"Het is jammer dat hij geen echt afscheid heeft gekregen. Een renner van zijn kaliber had dat wel verdiend. Zoals Cancellara er eentje kreeg in Gent."