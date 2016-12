Merckx: "Geen geld meer in Qatar? Bronnen zijn er nochtans lang niet uitgeput"

Eddy Merckx hoopt dat het slechts bij een sabbatjaar zal blijven en dat de Ronde van Qatar in 2018 toch weer op de kalender zal staan. "Vooral voor de renners, want het is een ideale voorbereidingskoers. Je kon eerst Qatar doen en daarna nog Oman. Tegenwoordig heb je ook nog Abu Dhabi en Dubai, allemaal ideale voorbereidingskoersen."

"De Ronde van Qatar was in ieder geval een prachtige wedstrijd, met prachtige sprints en ook een prachtig palmares." Mark Cavendish was in 2016 de voorlopig laatste winnaar, Tom Boonen is met vier eindzeges de recordhouder.