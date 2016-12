Vandegoor over Wiggins: "Hij liet het water in de koers rimpelen"

Wiggins blijkt in de periode van 2011 tot 2013 af en toe cortisonen te hebben genomen op cruciale periodes in het seizoen. Er was ook een mysterieus pakketje dat vlak voor de Tour van 2011 aan hem geleverd werd.

Daar worden dan openlijk vragen bij gesteld, ook door een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Maar mensen die er meer verstand van hebben, zoals professor Van Eenoo van het Gentse dopinglab, zeggen dat het een storm in het glas water is.

In andere sporten zou daar nooit over gesproken worden. Maar in het wielrennen wel, zeker als het over een gemediatiseerde figuur als Wiggins gaat.