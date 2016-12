Wiggins stopt (en nu voor echt): "Het einde van een hoofdstuk"

De piste zou zijn eerste liefde worden. Hij zou uiteindelijk vijf keer olympisch kampioen worden, twee keer in de individuele achtervolging, twee keer in de ploegenachtervolging en één keer in de tijdrit op de weg.

Geleidelijk aan begint Wiggins zich ook meer op de weg te concentreren. Van een tijdrijder pur sang ontpopt hij zich bij Garmin tot een complete klassementsrenner. Een vierde (later derder) plaats in de Tour van 2009 is daarvan een eerste indicatie.

Onder de vleugels van Dave Brailsford bij Sky maakt Wiggins nog meer progressie. In 2012 wordt hij zo de eerste Brit die de Tour de France weet te winnen.

Daarna gaat hij op zoek naar nog meer uitdagingen. Tevergeefs probeert hij Parijs-Roubaix te winnen (waarna hij een eerste keer zijn afscheid aankondigt), maar zijn aanval op het werelduurrecord is wel succesvol. Met 54,526 km zet hij een nieuwe maatstaf die mogelijk nog jaren stand zal houden.