Wuyts: "Hoop voor de cross dat Van Aert en Van der Poel nog een poos in het veld blijven"

Wuyts: "Gisteren moest Van der Poel het opnemen tegen een verbluffende Van Aert. De wereldkampioen was beter en was dat waarschijnlijk ook al in Diegem en Namen. In Namen was dat zelfs duidelijk, maar dan merk je dat Van der Poel meer troeven had om in de slotronde het laken naar zich toe te trekken."

Herygers: "Dat Van Aert dit seizoen al 6 keer won tegen Van der Poel, die zelf al 13 keer won tegen Van Aert? Qua niveau liggen ze niet zo ver van elkaar. Van Aert is wel héél sterk, dat zagen we gisteren en in Francorchamps. Maar zodra er gedrumd moet worden, laat hij zich een klein beetje op de kant zetten. Als de crossen zwaarder zouden zijn, zou het qua overwinningen in evenwicht zijn."

Wuyts: "Daar waar het vermogen omgezet kan worden in snelheid, kan Van Aert vaker winnen. Van Aert heeft een ontzettend groot vermogen, wat het best tot uiting komt op parcours met lange rechte stukken en parcours waar er veel geklauterd moet worden."

Herygers: "Met zo’n groot vermogen kan je heel veel koersen winnen. Maar als je dan het bochtenwerk van Van der Poel onder de loep neemt. Het technisch vermogen, hoe hij over de balken springt en afdalingen aanvat. Als je daar (zoals Van Aert) dan wat voorzichtigheid inlast, dan heb je het kleed al aan. Daar is niemand tegen opgewassen."