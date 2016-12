Lawrence Naesen: "Hetzelfde type als Oliver, maar dan zonder profervaring"

"Mijn Frans zal in elk geval veel verbeteren", lacht Lawrence Naesen, die bij de opvolger van Wallonie-Bruxelles aan de zijde rijdt van onder meer Maxime Vantomme en Roy Jans.

"Ik ben hetzelfde type als mijn broer Oliver, maar dan zonder 2 jaar profervaring. Als ik naar "Oli" kijk, is het alsof ik in de toekomst kijk."

Lawrence droomt net als Oliver van het Vlaamse werk. "Ik zal normaal gezien alle Vlaamse voorjaarsklassiekers rijden. Dat zal een fantastisch gevoel zijn, want de Vlaamse Ardennen liggen op mijn trainingsparcours."

"Wat mijn rol zal zijn, ligt nog niet vast. In de sprint zullen we de kaart van Roy Jans trekken. Maar het zal ook belangrijk zijn om tijdens de koers in beeld te rijden door mannetjes voorop te sturen."

Trainen doet de jongste van de broers Naesen met Greg Van Avermaet en de andere Parelvissers. "Ik probeer hen soms te verrassen en weg te poefen", zegt Lawrence Naesen. "Maar Van Avermaet en co hebben zoveel ervaring dat ze me snel terugpakken."