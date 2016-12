Lotto-neoprof Wouters moet fiets drie weken aan de kant laten

"Als je na het eerste trainingskamp al onder het mes moet, is dat natuurlijk een domper", reageert Wouters. "Anderzijds gebeurt dit beter nu dan over enkele maanden."

"Volgens de dokter is er vrij veel ontstoken weefsel weggenomen en was de ingreep zeker nodig. Tijdens mijn revalidatie zal "geduld" het codewoord worden."

"Als ik mij aan de voorgeschreven rust houd, sta ik er over enkele maanden opnieuw. Ik was er natuurlijk op gebrand om goed aan het seizoen te beginnen, maar die start zal nu even uitgesteld worden." Volgens Lotto-Soudal mag Wouter over een drietal weken voorzichtig de trainingen met de fiets hervatten.